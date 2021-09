Consulado da China comenta ataque com explosivo: "Grave ato de violência"

RN Ronayre Nunes

Momento em que a bomba é jogado no consulado - (crédito: Reprodução)

Por meio de um comunicado em seu site, o Consulado Geral da China no Rio de Janeiro comentou sobre o ataque com explosivo lançado contra a sede na última quinta-feira (16/9). De acordo com a instituição, a ação deve ser condenada com aplicação de “punição do culpado nos termos da lei e medidas cabíveis para evitar que incidentes similares voltem a ocorrer”.



Ainda segundo a nota, o ataque faz parte de uma “conspiração de pouquíssimas pessoas” contra as relações sino-brasileiras — que “corresponde aos interesses essenciais dos dois países” —, mas que não terá sucesso. Você pode ler a nota na íntegra no fim deste texto.

Embaixada

Pelo Twitter, a Embaixada da China também se manifestou sobre o ataque: “Agradecemos aos embaixadores e missões diplomáticas no Brasil pela solidariedade ao Consulado Geral da China no Rio de Janeiro, além dos amigos e instituições brasileiras. O status das missões diplomáticas e consulares deve ser respeitado e não violado”.

Nota na íntegra do Consulado Geral da China no Rio de Janeiro:



Em 16 de setembro à noite, um homem não identificado lançou um explosivo ao Consulado Geral da China no Rio de Janeiro, causando danos no edifício. Foi um grave ato de violência ao qual o Consulado Geral da China manifesta veemente condenação. Mantendo estreita comunicação com as autoridades brasileiras, esta missão consular pede a investigação minuciosa sobre o ataque, a punição do culpado nos termos da lei e medidas cabíveis para evitar que incidentes similares voltem a ocorrer.

O desenvolvimento sem sobressalto das relações sino-brasileiras corresponde aos interesses essenciais dos dois países. Não terá sucesso qualquer conspiração de pouquíssimas pessoas em destruir a amizade China-Brasil. Esperamos e temos a convicção de que o governo brasileiro tomará medidas concretas para proteger esta missão consular e seu pessoal, como prevê a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, garantindo a segurança e a integridade das instalações e de seu pessoal.