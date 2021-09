Vídeo: Piloto de helicóptero é rendido no ar, mas evita resgate de preso no Rio

TM Thays Martins

(crédito: Twitter/ reprodução )

Criminosos sequestraram um piloto de helicóptero neste domingo (19/9) no Rio de Janeiro com a intenção de resgatar um fugitivo do Complexo de Gericinó, presídio conhecido como Bangu 8. A tentativa, porém, não se concretizou porque o piloto reagiu e entrou em luta corporal com os suspeitos.

De acordo com a polícia, o piloto era um policial civil que cobria um colega que tinha sido contratado para fazer o táxi aéreo, mas passou mal.

Os dois criminosos contrataram o piloto para fazer um voo de ida e volta para Angra dos Reis. Na volta, eles renderam o piloto com armas e mandaram ele ir para o presídio.

O melhor piloto de helicóptero policial do mundo é meu amigo, o Comandante Adônis, da polícia civil do Rio de Janeiro.



Nesse final de semana, tentaram sequestrar um helicóptero em Angra pra resgatar um bandido em Bangu. O piloto que estava com a arma na cabeça era o Adônis. pic.twitter.com/ZOE6QU80KF — Roberto Motta (@rmotta2) September 20, 2021

Foi então que o piloto tentou fazer uma manobra para pousar em um batalhão da Polícia Militar. Os criminosos perceberam e o atacaram. Com a luta corporal, o helicóptero ameaçou cair e os criminosos desistiram.

Os suspeitos então decidiram pular em uma área de mata em Niterói. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) e buscas foram feitas para encontrar os sequestradores, mas eles ainda não foram localizados.