Dois tremores de terra são sentidos por moradores de Caruaru (PE)

(crédito: Janaína Pepeu/Prefeitura de Caruaru/Divulgação)

Mais dois tremores de terra foram registrados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em menos de uma semana em Pernambuco, desta vez, em Caruaru, no Agreste. Os abalos ocorreram na noite de terça-feira (21/9), sendo o primeiro de magnitude preliminar inferior a 1.0 mR, às 23h41; e o segundo, de magnitude preliminar 1.9 mR, às 23h48. Nas redes sociais, moradores da região comentaram sobre os tremores sentidos.

Rapaz já é o segundo tremor de terra aqui pela região, ontem em Moreno e hoje em Caruaru. — Série D Novamente (@vitormendedes) September 22, 2021

Duas pessoas já me perguntaram. Não, o tremor de Caruaru e Moreno não estão associados ao vulcão das canárias. Os nossos tremores são por acomodação de rochas (rochas bem grandes). No caso de Caruaru há uma falha geológica, uma rachadura na rocha mãe. — Pedro Cavalcanti (@pedroprofgeo) September 22, 2021

O último evento registrado em Caruaru foi em 10 de setembro, às 22h09, de magnitude preliminar 1.7 mR. Também foi registrado um abalo sísmico na região em 21 de julho deste ano, com magnitude preliminar de 1.5 mR. O tremor também foi sentido por moradores do local. Por estar entre 1 e 3 da Escala Richter, os tremores registrados são considerados de baixa magnitude.

O professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernabumco, Edmário Menezes, explica que Caruaru registra tremores pela sua estrutura geológica. "A região abarcada por Caruaru apresenta pequenos tremores desde o século 19, os quais estão relacionados a compressão da estrutura geológica. Essa dinâmica litológica promoveu fissuras longas e profundas, as quais dissipam a energia compressiva. Dentre essas, a mais relevante é denominada de Lineamento Pernambuco."

Povo comentando que Caruaru tremeu. Gente, aquela cidade vive tremendo. Primeira vez que pisei lá teve um tremor, acordei com a cidade toda comentando. Eu não sentir não, tava dormindo, por sinal. — Raissa Amorim .C. (@Raissasamorim) September 22, 2021

O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado de Pernambuco e também na região Nordeste do país.