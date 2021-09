Homem é preso por tentar matar mãe, irmã e namorada

LH Luis Henrique Campos - Estado de Minas

Crime ocorreu no último dia 12 de setembro no Bairro São Judas Tadeu em Montes Claros, na Região Norte de Minas - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 21 anos foi preso por cometer tentativa de feminicídio contra a mãe, de 46, a irmã e a namorada. O crime ocorreu no último dia 12 de setembro, em Montes Claros, na Região Norte de Minas.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito agrediu fisicamente a mãe, desferiu uma facada no pescoço e ainda ateou fogo no cabelo dela. O ato criminoso foi registrado na residência da vítima, localizada no bairro São Judas Tadeu.



Ainda segundo a polícia, o suspeito teria se desentendido com a namorada e resolveu trancá-la em um quarto da casa como ‘castigo’. A mãe do rapaz viu a cena e tentou intervir, mas foi agredida pelo filho a tapas. Posteriormente, as agressões evoluíram para uma tentativa de feminicídio.



Após os demais ataques violentos, a irmã do jovem socorreu a vítima.



Incêndio



Segundo a delegada Karine Maia, responsável pelo caso, enquanto a filha socorria a mãe, o suspeito colocou fogo em outro cômodo da casa e provocou um incêndio.



“A intenção dele era que todas fossem queimadas: a mãe, a irmã e a namorada dele, que estava trancada no quarto. As chamas foram contidas”, detalhou.



Fuga



Após incendiar o local, o investigado fugiu pulando o muro dos vizinhos. Na fuga, quebrou várias telhas das residências próximas. Ele ainda abordou uma mulher, a segurou pelo braço e fugiu com o carro dela.

Utilizando o veículo, o homem arrombou o portão de uma escola localizada no centro da cidade. Já distante de casa, ele abandonou o carro em uma linha férrea, próximo do instituto de ensino.



Ainda de acordo com a delegada, o suspeito retornou para o colégio e quebrou vários móveis. “Depois que parou de quebrar os móveis da escola, ele subiu no telhado e alegou que iria suicidar, pulando do local. Ele foi contido e preso”, esclareceu Karine.



O jovem foi autuado pela polícia em flagrante. Ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio, roubo e dano. O suspeito permanece no sistema prisional à disposição da Justiça.