Geisy Arruda revela que já ficou com mais de oito homens em casa de swing

Sempre polêmica em sua vida, a modelo Geisy Arruda concedeu uma entrevista para Victor Sarro e Mariana Mantega no 4talkcast e fez revelações 'para lá' de picantes ao relatar ida a uma casa de swing, local dedicado à prática de troca de casais.

A jovem também contou como foi o processo em sua vida após o episódio do vestido rosa. Hoje, Geisy virou digital influencer, além de escritora de contos eróticos.

No bate-papo com os apresentadores, ela não hesitou em falar sobre sua ida até a casa de swing. "Dificilmente um homem vai sozinho. São casais que frequentam o lugar e, geralmente, é a mulher que negocia o envolvimento com outras pessoas", disse.

"Não sou homem que fico contando, mas eu já peguei uns 8, 10 em uma casa de swing...mas não foi só d***. Peguei aqui, chupei ali", abriu o jogo Geisy, que foi reconhecida uma vez e não gostou. "Saíram correndo atrás de mim no labirinto. Fiquei brava. O ambiente é bem escuro, mas me reconheceram e quando isso acontece, eu viro o centro do negócio e todo mundo quer me com***", revelou Arruda.

A famosa contou que, apesar de ter recebido propostas para trans*** por dinheiro, ela negou os convites. Geisy revelou que o prazer vem em primeiro lugar.

"Nunca fiz sex*** por dinheiro, mas trans*** com um cara que tinha muito dinheiro e ele me dava uma ajuda para eu pagar meu cartão. Era meu sugar dady. Já me ofereceram para fazer programa em Angola e outros países, mas não topei. Se o sex*** for em troca de dinheiro perde o conceito de prazer para mim", declarou ela.

Ela também falou sobre a imagem que quer passar para as pessoas: "A imagem que eu quero passar é a Geisy, que todo mundo conhece, aquela Geisy que foi hostilizada há 11 anos por causa de um vestido curto. Continuo usando roupas curtas, só que agora eu tenho quatro milhões de seguidores, eu monetizo muito. Eu ganho dinheiro com a internet, tenho três livros e tenho um podcast de contos narrados. A pessoa paga para ouvir os meus contos", pontuou Geisy.