Covid-19: garoto se veste de foguete para mandar a covid-19 para o espaço

TF Tim Filho - Especial para o EM

Gabriel e a fantasia de sucesso. Uma brincadeira pra falar de coisa séria - (crédito: Reprodução vídeo Gabriel Crespo)

O adolescente Gabriel Crespo, 17 anos, de Caratinga, na Região do Rio Doce, protagonizou uma cena hilária e inesperada, quando foi se vacinar contra a covid-19, na quarta-feira (22/9). Ele apareceu no posto de saúde fantasiado de foguete, cujo formato e tamanho era maior que a porta de entrada da sala de vacina.

Os agentes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, que trabalham no posto, não entenderam nada quando viram um foguete chegando. E ficaram assustados quando o foguete falou: “Vim tomar a vacina”.



Mas o susto passou rápido. O foguete, ou melhor, Gabriel se identificou e, de fato, o adolescente havia ido ao posto de vacinação para se vacinar. Como a enorme fantasia impedia a entrada na sala, ele precisou da ajuda dos agentes de saúde, que conseguiram empurrar o jovem para dentro do local.



Tudo acabou bem. O foguete entrou, esticou o braço e recebeu a agulhada. A aplicadora da vacina mostrou a seringa vazia na janela do foguete. Ao ver a seringa vazia, o foguete e o astronauta Gabriel vibraram.

Covid-19 no espaço





Gabriel explicou que, nos últimos dias, viu postagens de adolescentes se vacinando. Entendeu como era o procedimento, mas quis fazer tudo diferente. Pegou uma fantasia de foguete, usada em ações promocionais da empresa de sua família, que não existe mais. A indumentária estava encostada e ganhou uma utilidade nobre.

Para chegar ao posto de vacinação, ele contou com a ajuda de sua mãe, que além de dar uma carona para o filho, ajudou ele a se vestir. “Essa fantasia de foguete significa que, se todos se vacinarem, nós vamos mandar a COVID-19 pro espaço. E lembrem-se: foguete não tem ré”, disse Gabriel.



Apesar de ter sido uma brincadeira, Gabriel alerta que a COVID-19 é coisa séria e apenas a vacina vai acabar com a doença. “Se você, adulto ou adolescente, ainda não se vacinou, vacine. É muito importante para você. Entre no site ou no instagram do governo e veja o postinho mais perto de sua casa e vá lá”, disse.