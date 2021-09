Mulher tenta assaltar motorista de aplicativo, finge de vítima e é presa

Ed Estado de Minas

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher de 30 anos por suspeita de tentativa de assalto contra um motorista de aplicativo na noite desse domingo (26/9), por volta das 23h20. O caso aconteceu na Avenida Canadá, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, militares do 40º Batalhão da PM se deslocaram ao local. De acordo com a versão da vítima, de 21 anos, a mulher tentou o render com uma faca no pescoço.

A intenção da mulher era levar o carro. Quando o motorista saía do veículo, reagiu ao assalto. A suspeita chegou a feri-lo nas mãos e em um dos braços, segundo a PM.

Com um canivete, o motorista conseguiu devolver os ataques. Ele e a mulher começaram uma briga física, de acordo com a PM.

Sem conseguir levar o carro, a mulher correu em direção a outro carro e, segundo os policiais, falou ao motorista que era vítima de assalto e pediu para fugir do local.

Ainda assim, a PM conseguiu localizar a suspeita, posteriormente reconhecida pelo motorista de aplicativo. A polícia socorreu os dois a um equipamento de saúde para receber atendimento médico.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.