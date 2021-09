Novo carregamento de Pfizer chega ao Brasil para ser aplicada

TA Tainá Andrade

(crédito: JACK GUEZ / AFP)

O Brasil recebeu, hoje (26/9), mais de dois milhões de doses da vacina Pfizer, desembarcadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Soma-se a esse carregamento outros dois milhões de doses dos imunizantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Ao todo, essa semana, o Ministério da Saúde distribuirá aos estados aproximadamente 101 milhões de vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

De acordo o ministério, 229 milhões de doses foram aplicadas nacionalmente. Destinadas para a primeira dose foram 143,9 milhões e para a segunda ou aplicação única foram 85,2 milhões.

Números da Covid-19

Um novo boletim sobre os dados da Covid no Brasil foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde e ele indica 243 novos casos de óbito pela doença. Ontem foram registrados 537 mortes em 24h. O número de novos casos também caiu. De 15.688 foi para 8.668.

O governo federal continua com problemas para conferir com os estados o verdadeiro número de registros da doença. Normalmente, os dados divulgados no final de semana mudam drasticamente na terça-feira. Os estados têm reclamado da dificuldade em lidar com a plataforma desenvolvida para o Sistema Único de Saúde (SUS) para receber as informações, a e-SUS Notifica. A alta quantidade de subnotificações dos números de casos, principalmente em casos leves da doença, continua sendo recorrente.