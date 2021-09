Carro cai do 3º andar na recepção de concessionária e deixa feridos

VO Victória Olímpio

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um acidente deixou três pessoas feridas no centro de São Paulo após um carro cair do terceiro andar na recepção de uma concessionária na manhã desta segunda-feira (27/9). Ao G1, o Corpo de Bombeiros explicou que uma pessoa dirigia o veículo no andar superior da loja e acabou caindo.

O motorista teve múltiplas fraturas e outras duas mulheres que trabalham na recepção do local, uma de 19 anos e outra de 22, também ficaram feridas. Uma das jovens foi socorrida de helicóptero e outra foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa.

O acidente ocorreu na concessionária localizada na Avenida Rio Branco, próxima da Alameda Ribeiro da Silva. A loja foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.