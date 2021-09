Durante briga, jovem morde e arranca pedaço da orelha do namorado

Ed Estado de Minas

Vítima de agressões frequentes, uma jovem arrancou o pedaço de uma das orelhas do companheiro dela, de 16 anos, em Coronel Fabriciano, na região mineira do Vale do Aço. De acordo com a polícia, o caso aconteceu na noite do sábado (25/9).

A jovem, de 26 anos de idade, contou que o namorado a impediu de sair, o que resultou em uma discussão entre eles. Ela contou aos policiais que havia sido agredida no mesmo dia com golpes de celular na cabeça.

Além dos golpes de celular, a jovem disse que o namorado a mordeu no braço esquerdo, nas costas e no punho. Ela também apresentava lesões na boca e no joelho, segundo a PM.

Diante disso, a jovem mordeu e arrancou o lóbulo de uma orelha do adolescente, conforme o boletim de ocorrência. Os dois foram levados ao hospital, medicados e liberados na sequência.

Testemunhas contaram à polícia que o casal vive num relacionamento conturbado. A filha deles, de apenas 7 meses, foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Coronel Fabriciano.

O crime aconteceu na Rua Vale do Paraná, no Bairro Morada do Vale.