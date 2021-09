Carros explodem após colisão e motoristas morrem carbonizados

BL Bruno Luis Barros - EM

Acidente aconteceu em uma reta na altura do km 738 da rodovia - (crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Dois homens morreram carbonizados na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, após uma colisão frontal entre os carros que eles dirigiam. A ocorrência foi atendida pelo 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros, que debelou as chamas na rodovia no início da manhã deste domingo (26/9), por volta das 6h40.



No acidente, registrado em uma reta na altura do Km 738, um automóvel com placa de Teófilo Otoni saiu da pista após a colisão, atingindo uma área de vegetação às margens da rodovia. O condutor de 57 anos morreu na hora com o impacto da batida e a explosão do carro.

O outro veículo, com emplacamento na cidade de Laranjal, também explodiu na rodovia, ocasionando a morte de um jovem de 23 anos. As duas vítimas ficaram presas às ferragens.