Painel do Fogo visa maior agilidade no combate a incêndios florestais

Porto Velho (RO) - O Painel do Fogo é uma plataforma de monitoramento de incêndios na Amazônia e no Pantanal. A iniciativa, do governo federal e desenvolvida pelo Ministério da Defesa, consiste em detectar os focos de calor por meio de satélites e separar o grau de prioridade para combater os incêndios com maior agilidade.

"Em 2019, identificamos que era preciso ter uma análise mais detalhada, mais assertiva para as equipes de campo. Nas questões amazônicas, quanto mais rápido agir, melhor. O monitoramento é a ciência aplicada na ponta da linha", afirmou o diretor do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Rafael Costa. O órgão do Ministério da Defesa é o responsável pela gestão dos dados da plataforma.

O Painel do Fogo tem o objetivo de agrupar e classificar automaticamente, no menor espaço de tempo, os focos de calor na Amazônia e no Pantanal. Assim, os agentes recebem os avisos de prioridade em tempo real e conseguem fazer o combate aos incêndios mais urgentes nos biomas citados. Assim, a atuação das equipes é otimizada e os recursos melhores aplicados.

“Na análise das imagens, a nova plataforma de monitoramento considera a combinação dos produtos de risco (suscetibilidade), rastreio (propagação) e danos (área queimada), com uma abordagem inovadora para as ações de comando e controle das agências durante as operações de combate às queimadas", dizia o comunicado enviado à imprensa pelo Ministério da Defesa.