Covid-19: Pfizer e BioNTech vão pedir à FDA aval para uso de vacina em crianças

AE Agência Estado

A americana Pfizer e a parceira alemã BioNTech disseram que planejam pedir nas próximas semanas autorização à agência regulatória de alimentos e medicamentos dos EUA, a FDA, para o uso emergencial de sua vacina contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

As farmacêuticas pretendem submeter a mesma solicitação à Agência Europeia de Medicamentos e a outros órgãos regulatórios, segundo comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, 28. Ainda no comunicado, as empresas informam que entregaram à FDA dados de seu estudo clínico em fase final.

Na semana passada, a Pfizer e a BioNTech disseram ter concluído que a vacina é segura e gera forte resposta imunológica em crianças de 5 a 11 anos. O estudo envolveu 2.268 participantes.