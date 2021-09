Polícia do Rio apreende caminhão com duas toneladas de maconha

AB Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio apreendeu duas toneladas de maconha, sete fuzis, cinco pistolas e centenas de munições. A apreensão foi feita por policiais da 14ª DP ontem (27) na Avenida Brasil, próximo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona norte da capital.

Toda essa carga foi encontrada no fundo falso de um caminhão que vinha do estado de Santa Catarina e transportava cerca de 20 toneladas de frango. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, as armas e as drogas tinham como destino comunidades da zona sul da cidade ligadas à maior facção criminosa do Rio.

Os policiais chegaram ao caminhão depois de um monitoramento do Setor de Inteligência realizado durante uma investigação sobre tráfico de drogas no estado.

Na ação, os agentes contaram com o auxílio de uma cadela da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que localizou a droga no meio do carregamento de frango. O caminhão foi levado na noite de ontem para o prédio da 14ª DP, no Leblon, zona sul do Rio, onde foi descarregado.