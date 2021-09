Vídeo: chuva cobre BR-040 de gelo e duas pessoas vão ao hospital com hipotermia

Ed Estado de Minas

Em Ribeirão das Neves, parte da BR-040 ficou coberta por uma grossa camada de granizo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após um longo período de estiagem, a chuva chegou à Região Metropolitana de Belo Horizonte deixando um rastro de destruição. Em ao menos três cidades houve desabamentos, enchentes e chuva de granizo. Duas pessoas precisaram de atendimento médico. Em Ribeirão das Neves, trechos da BR-040 ficaram cobertos por uma grossa camada de granizo.

No Bairro Neviana, a ventania arrancou parte do telhado de uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, os cinco moradores do local se abrigaram debaixo das camas e foram resgatados. Dois deles foram encaminhados ao hospital com hipotermia. A Defesa Civil também foi acionada.

O vento forte também destelhou parte do Hospital São Judas Tadeu. Ainda não há informações vítimas ou feridos pelo incidente.

Em Contagem, a enxurrada provocou o entupimento da rede de esgoto da região e consequente alagamento. De acordo com os militares, há moradores impedidos de sair de seus imóveis. Os agentes chegaram a resgatar crianças praticamente submersas dentro de casa.

Já na cidade de Betim, há ao menos seis ocorrências registradas. No Bairro Icaivera, o córrego Água Suja transbordou, inundando a Rua João Neres e a Avenida Yecoaba. A força da água travou a porta de uma residência e prendeu uma família de quatro pessoas. Em outro imóvel da região, os moradores ficaram ilhados. Ninguém ficou ferido.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Alterosa foi outro ponto atingido pelas inundações. Segundo a prefeitura de Betim, os trabalhadores e pacientes estão em segurança. O atendimento não foi afetado. O município diz que já agendou uma vistoria no local para terça-feira (28/9).

Estragos também no Bairro Vila Presidente Kennedy, onde parte de um muro de uma casa caiu. Os moradores não tiveram ferimentos.