Âncora bilionário da CNN diz que não deixará herança para o filho

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista e apresentador norte-americano Anderson Cooper , de 54 anos, que trabalha como âncora na CNN , concedeu uma entrevista para podcast Morning meeting e afirmou que não deixará herança alguma para seu filho, Wyatt, de um ano.

Cooper tem uma fortuna estimada em US$ 200 milhões, o que equivale a mais de R$ 1 bilhão. "Não acredito em passar adiante quantidades enormes de dinheiro. Não pretendo ter algum tipo de ‘pote de ouro’ para o meu filho. Eu vou fazer como os meus pais diziam: 'Pagarei a faculdade e você se vira'", revelou o jornalista.

Ele, membro da família de magnatas Vanderbilt, afirmou que recebeu "apenas" US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8 milhões, do espólio de sua mãe, a artista, estilista e socialite Gloria Vanderbilt , que faleceu no ano de 2019.

"Minha mãe deixou claro para mim que não havia fundo fiduciário, não havia nada disso. Não acredito em herdar dinheiro. Eu acho que é uma maldição", explicou o apresentador. O filho do jornalista nasceu em abril de 2020.

"Como um garoto gay, nunca pensei que seria possível ter um filho e sou grato por todos aqueles que abriram o caminho, e pelos médicos, enfermeiras e todos os envolvidos no nascimento do meu filho", escreveu ele recentemente no instagram .

"Acima de tudo, sou grato a uma barriga de aluguel notável que carregou Wyatt, a acompanhei com carinho e ternura e estava lá quando ela deu à luz", completou o jornalista. Cooper assumiu ser gay em 2012, em uma carta aberta para o blogueiro Andrew Sullivan .