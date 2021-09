Covid-19: Vacina Clover apresenta 100% de eficácia em casos graves, diz fabricante

Td Talita de Souza

(crédito: Siraj Ahmad/Shutterstock)

O mundo poderá contar, em breve, com um novo imunizante com 100% de eficácia contra casos graves de covid-19: a vacina Clover, fabricada pela empresa chinesa Sichuan Clover Biopharmaceutical. Os resultados da fase 3 de testes da vacina foram extraídos de ensaio clínico feito com 30 mil voluntários em cinco países, inclusive o Brasil, e foram enviados para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A fabricante deve se reunir com a agência reguladora nos próximos dias. De acordo com os cientistas envolvidos no estudo, a eficácia do imunizante também é alta em casos leves e moderados, com 84% de proteção no geral. Contra a variante Delta a proteção é de 79% e para aqueles contagiados com a Gama é de 92%

Para a coordenadora dos testes no Brasil, Sue Ann Costa, a vacina sai na frente por fazer testes já em outras cepas, o que garantirá uma proteção adicional além da formação original do vírus.

“Isso é importante porque, no geral, as vacinas foram desenvolvidas para mostrar eficácia contra a cepa original. Todos os casos positivos que surgiram ao longo do estudo foram sequenciados e não foi detectado nenhum da cepa original, em nenhum país. Isso mostra que ela foi substituída a nível mundial em apenas um ano”, disse Sue Ann em entrevista ao jornal O Globo.

O ensaio clínico foi autorizado a ser feito no Brasil em 19 de abril deste ano, pela Anvisa, e reuniu 12,1 mil voluntários. Assim como a maioria dos imunizantes, a Clover também é administrada em duas doses e o intervalo entre as aplicações é de 22 dias.