Homem em surto depreda carros e coloca fogo em ônibus

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: CBMMG/Divulgação)

As polícias Civil e Militar estão à procura de um homem suspeito de ter colocado fogo num ônibus, na Rua Dezessete, 55, Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele também teria depredado outros veículos que estavam estacionados próximo ao local.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, havia muitos estouros e estalos vindos do que restou da estrutura do coletivo. As chamas foram debeladas, mas o ônibus foi todo destruído, sobrando apenas a estrutura de ferro retorcido.



Segundo testemunhas, só houve tempo de apagar as chamas, mas o ônibus tinha sido todo consumido pelo fogo. Eles contaram aos policiais militares que estiveram no local, que o responsável pelo incêndio, e também pelo ataque aos carros estacionados, foi um homem que se mostrava bastante alterado.



Primeiramente, ele teria quebrado vidros de carros, usando pedras, depois invadiu o ônibus, mandou que os passageiros descessem, assim como o motorista, e ateou fogo no mesmo. Tinha em seu poder um galão de combustível. Em seguida, fugiu.



A Cemig foi chamada ao local, pois as chamas atingiram a rede elétrica. Algumas casas ficaram sem luz.