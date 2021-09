Andressa Urach publica conversa com ex-marido e expõe briga: 'Me traiu'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na tarde desta quarta-feira (29/09), Andressa Urach movimentou as redes sociais ao anunciar que voltaria a utilizar o nome "Ímola" , criado na época em que atuava como garota de programa. A declaração não foi bem recebida pelo seu ex-marido, Thiago Lopes , que discutiu com a modelo através do Whatsapp.

Antes de compartilhar os prints da conversa, Urach declarou: "Gente, eu recebo muitas mensagens carinhosas de pessoas que oram por mim e agradeço. Mas uma coisa eu aprendi, não precisamos de igreja para buscar a Deus, fecha a porta do teu quarto e fala com Ele, abre a bíblia e Ele te responde. Já visitei algumas igrejas e até achei boa algumas. Mas sinceramente? Não gosto mais de igrejas, pra mim eles não passam de um CNPJ" , escreveu.

Logo após, ela começou a compartilhar as mensagens trocadas com Thiago , onde ele afirma que não sairá de casa enquanto não levar a mudança. No momento, Andressa pede para não ser ofendida pelo rapaz, que como descrito por ele mesmo está em "fúria".

Desabafo feito por Andressa sobre igrejas (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

Parte da conversa exposta por Andressa Urach (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, a modelo afirma que ele decidiu terminar o relacionamento, além de a humilhar e trair, dizendo que não daria dinheiro suficiente para ela criar a criança e por isso o retorno à vida antiga.

Thiago diz que não irá perdoar Andressa por isso, pedindo para que ela não volte para casa. "Quando você casou comigo foi meu cliente, você sabia do meu trabalho! Aceitou e achou que eu iria fazer o que já que você me deixou? Sim, eu vou voltar. Porque tenho que fazer comida pro Arthur e almoçar também" , retrucou Urach .

Conversa exposta por Andressa Urach (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

Print compartilhado por Andressa (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

Lopes rebate a modelo e dispara que ela abandonou o filho Arthur , já que não tem nada para comer na casa deles. "Não querido, eu deixei comida pra ele" , responde Andressa . Em seguida, Thiago envia uma mensagem para a modelo afirmando que ela nem Arthur possuem plano de saúde, causando indignação na famosa por estar grávida. "Tirou plano de saúde e eu estou grávida. Só estou expondo porque estou sendo ameaça" , compartilhou a sócia do Miss Bumbum .

O ex-marido de Urach se posicionou através das redes sociais após as mensagens expostas, afirmando que ele não estava em casa no momento e que Andressa está "transtornada" , complementando: "Deus tenha piedade da mão do meu filho".

"Sobre as conversas no Whatsapp: sequer estou em casa. A Andressa está transtornada. Nunca a traí. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho"

Thiago Lopes

"Pelo que percebo, três motivos levaram a Andressa a ficar assim: 1) espiritual, 2) transtorno crônico de personalidade (boderline), 3) gestação" , opinou o empresário.

E

F

SEPARAÇÃO



A coluna de Fábia Oliveira , O Dia , noticiou que teve acesso aos bastidores da separação de Andressa Urach e Thiago Lopes . Segundo o informado, a modelo não aguentava mais a relação abusiva com o ex, com quem está esperando um filho.

A sócia do Miss Bumbum anunciou publicamente a separação do empresário, que durou menos de um ano após o casamento. Ela preferiu não dar detalhes sobre a intimidade deles, sendo discreta ao informar para seus seguidores.

Segundo amigos próximos ao ex-casal, Andressa vinha travando uma batalha para achar um meio termo e conseguir manter seu relacionamento saudável. Após sua relação tóxica com a Igreja Universal, que resultou em um processo que tramita na Justiça atualmente, ela começou a se envolver com Thiago , que também é muito religioso.

PASSADO



Após anunciar o fim de sua relação com Thiago Lopes na última semana, a modelo e ex-Fazenda Andressa Urach disse que o nome que usava na época em que se prostituía, Ímola , “voltou” .

Em publicação feita no Instagram na manhã desta quarta-feira (28/9), Urach fez o anúncio e ainda avisou que estará em uma boate de entretenimento adulto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

"Aviso: A Imola voltou! Vejo vocês no Gruta Azul" , escreveu ela na publicação. Também nesta quarta, Andressa publicou diversos stories mostrando algumas mudanças que fez no visual. A modelo fez os cílios, cabelo e maquiagem e avisou que está "pronta para arrasar" .