Diretora de creche é suspeita de furtar alimentos e produtos doados

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

Itens apreendidos com a suspeita de terem sido furtados pela diretora de uma creche comunitária de Uberaba - (crédito: Gaeco Regional de Uberaba/Divulgação)

A diretora de uma creche comunitária de Uberaba foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (4/10) após o atual presidente da instituição, que assumiu o cargo recentemente, constatar que itens doados à instituição foram furtados.

Desta forma, o presidente encaminhou uma denúncia ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da cidade do Triângulo Mineiro. Após investigação, as autoridades conseguiram um mandado de busca e apreensão, cumprido hoje na operação batizada de Esperança Furtada.

Na operação, foram recuperados e apreendidos alimentos diversos, produtos de limpeza e materiais de cozinha. Os nomes da creche e da diretora, assim como a localização do mandado de busca e apreensão, não foram divulgados.



Segundo informações do Gaeco Regional de Uberaba, o mandado de busca e apreensão foi cumprido para, além de recuperar os materiais furtados, recolher outros elementos probatórios para ajudar nas investigações que vão continuar.



“A creche é agraciada com muitas doações e nem mesmo os atos caridosos estariam livres da ganância inescrupulosa da autora”, diz trecho de nota do Gaeco Regional de Uberaba.



A operação teve o apoio de equipes da Promotoria de Justiça Criminal e 67º Batalhão de Polícia Militar (BPM).