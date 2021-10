Queiroga é contra a obrigatoriedade do uso de máscaras

CB Correio Braziliense

(crédito: Myke Sena/MS)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está cada vez mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira (8/10), durante visitas às obras da Nova Maternidade de Teresina, na capital piauiense, Queiroga afirmou que é "absolutamente contrário" a leis que obrigam o uso da máscara e a exigência do "passaporte" de vacinação.

"Sou absolutamente contrário (a leis que obrigam o uso de máscara e passaporte de vacinação). O governo federal defende primeiro dignidade da pessoa humana, a vida, a liberdade. Eu acho que uma lei para obrigar qualquer coisa é um absurdo, porque não funciona. Temos que fazer as pessoas aderirem às recomendações sanitárias", disse Queiroga.

O ministro deu a declaração no mesmo dia que o Brasil superou a trágica marca de 600 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Queiroga também vai na contramão do que prega o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que divulgou uma nota também nesta sexta-feira defendendo a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil.