Nomes de bebês tendência para 2022 refletem pandemia; veja lista

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Reprodução )

O ano de 2022 está batendo na porta e já existe lista com os nomes tendência para os futuros bebês. Saindo do óbvio ou retornando a nomes tradicionais, os papais do ano que vem já podem ir escolhendo.

Natureza, espiritualidade, fantasia, esperança e diversão, tudo isso refletindo o momento pós-pandemia, são alguns dos sentimentos que os pais devem tentar imprimir na identidade dos futuros herdeiros, segundo o site internacional Nameberry.

Os nomes, em sua maioria, giram em torno do que os pais sentiram falta durante a pandemia, como viagens e aventuras; sobre o que puderam ter acesso na quarentena, como séries, filmes, e natureza; e sobre esperança em tempos melhores. Confira:

Esperança e Viagens

Atlas - na mitologia grega significa grande montanha, além de remeter ao mapa múndi;

Dilan - significa “correnteza”. Um nome para os apaixonados por aventuras e o universo da navegação;

Alana - significado desbravadora, “marco da conquista”.



Natureza

Leonardo - significa valente como um leão;

Yasmin - referente a flor Jasmim;

Flora - deusa das flores na mitologia romana;

Leona- remete ao animal Leão;

Cauã - De origem Tupi, significa gavião ou falcão;

Séries e Filmes

Sites norte-americanos apontam as séries da Netflix “Bridgerton” como uma das maiores inspirações para os pais, com os nomes Daphne e Anthony. Além desses, nomes como Jonathan de “Stranger Things”, Camila de “Cidade Invisível”, Anne de “Anne with an E” e Beth de “O Gambito da Rainha."

Neutros

Hoje em dia a sociedade é muito mais entendida sobre questões de gênero, e dar um nome não binário se tornou uma forma de mostrar que criança é bem recebida em sua completude. Nomes como: Ariel, Alex, Charlie e Sol ganham destaque.

Esperança para o futuro

Zoe - significa cheia de vida;

Layla- significa escura como a noite;

Samuel - o nome significa nada menos que “o nome de Deus”

Micah - em hebraico significa “quem e Deus”

Sasha - o nome que ficou conhecido por ser da filha da XuXa Meneghel e significa defensora da humanidade.