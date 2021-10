Homem sem habilitação causa acidente; ele e esposa acabam mortos

FP Felipe Pereira - Especial par ao Estado de Minas

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um casal morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre as quais duas crianças, após um grave acidente na noite desse domingo (10/11) na BR-135, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O carro em que a família estava era guiado por um homem inabilitado e bateu de frente com um caminhão carregado com placas de concreto.



O acidente aconteceu na altura do povoado Lagoinha, altura do km 383 da estrada.

De acordo com a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros, chovia muito na hora do acidente. O condutor do caminhão, de 28 anos, disse que estava seguindo no sentido Bocaiuva/Montes Claros quando viu um carro, que vinha no sentido contrário, perdendo o controle e rodando. Ele tentou tirar o veículo pesado do caminho, mas não conseguiu.



Desgovernado, o carro onde estavam Flávio André de Jesus Batista, 28, a esposa, Tatiane dos Santos Fernandes, 30, e dois filhos do casal, de 2 e 3 anos, atingiu fortemente a lateral do caminhão.



A concessionária que administra o trecho e o Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegar. Flávio e Tatiane já estavam sem vida, mas as equipes conseguiram salvar as duas crianças, que sofreram ferimentos leves, e foram encaminhadas para o Hospital Universitário.



Apesar de consciente e ter conseguido contar aos policiais o que viu, o motorista do caminhão teve ferimentos graves. Ele foi levado ao Pronto Socorro de Montes Claros, mas não corre risco de morte.



A carga de placas de concreto caiu na pista, que precisou ser interditada por mais de 40 minutos. Como chovia forte, a concessionária fez um trabalho paliativo apenas para liberar parte do tráfego.

Segundo a PM, Flávio não tinha carteira de habilitação e não poderia guiar o carro.



A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os detalhes e o que causou o acidente. As crianças estão com parentes, e passam bem.