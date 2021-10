Motorista embriagado assedia mulher de 18 anos e usa o carro para matá-la

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução )

Vanessa Machowski, de 18 anos, morreu atropelada na noite deste domingo (10/10), após ser assediada, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Um homem de 35 anos que apresentava "sinais claros de embriaguez" acelerou com o carro contra a mulher após uma discussão com o namorado da vítima. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado, quando se há intenção de matar.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava com o namorado, de 21 anos, no bairro de Cordeiros, quando um homem, que estava de carro, passou pela rua e assediou Vanessa verbalmente.

O companheiro dela, que estava em uma cabine do caminhão, desceu do veículo e discutiu com o assediador. O homem respondeu,mas saiu em seguida. Ele voltou ao local minutos depois e acelerou o carro contra a jovem, que teve o corpo prensado no caminhão do namorado



Após o episódio, o motorista fugiu em alta velocidade, mas foi encontrado e preso pelos policiais. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, prestou os primeiros socorros à jovem que já se encontrava inconsciente. Vanessa foi conduzida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas apresentava politraumatismo e não resistiu aos ferimentos.