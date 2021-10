Transmissão da covid-19 no Brasil é a menor desde abril de 2020, aponta levantamento

PG Pedro Grigori

21,5 milhões de casos de covid-19 foram diagnosticados no - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Poucos dias após superar a trágica marca de 600 mil mortos por covid-19, o Brasil parece finalmente estar controlando o contágio do vírus. De acordo com levantamento do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão da covid-19 no país é a menor desde abril de 2020, quando a Universidade começou a monitorar os dados.

Nesta terça-feira (12/10), o índice chegou a 0,60, o que indica que cem pessoas contaminadas transmitem a doença para outras sessenta. Há duas semanas o índice estava em 1,04. Quando a taxa fica acima de 1 ponto, significa que cada contaminado transmite o vírus para mais de uma pessoa, o que indica o avanço da doença. Abaixo desse número significa que a propagação do vírus está em declínio.

O levantamento estima que o Brasil deve registrar cerca de 1.600 mortes nesta semana, podendo variar de 942 a 1.820. Até o momento, 21,5 milhões de casos de covid-19 foram diagnosticados no país, e 601,266 mil pessoas perderam a vida para a doença, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.



O avanço da vacinação é o principal responsável pela diminuição da transmissão. 149,6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, o equivalente a 70,17% da população. 99,6 milhões receberam as duas doses ou a dose única, 46,72% da população.