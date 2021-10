Homem mata namorado da ex a facadas e foge

MM Matheus Muratori - Estado de Minas

Um homem de 21 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (13/10) após ser atacado com golpes de faca por um homem de 22 anos no Bairro Solar do Barreiro, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte. A vítima era o namorado da ex do autor.

O homem de 22 anos chegou ao local, um condomínio, de moto. Após invadir o condomínio, a mulher foi até a rua para conversar com o ex.

Neste momento, o seu atual namorado também foi tirar satisfação com o homem, que estava com uma faca em mãos. Os dois se desentenderam e o atual namorado da mulher levou algumas facadas em regiões vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima acabou morrendo. A Polícia Militar também foi chamada, mas o ex-namorado da mulher conseguiu fugir. A moto dele, contudo, permaneceu nas redondezas do condomínio.

História semelhante, fim diferente

Caso semelhante aconteceu em Vespasiano, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na noite dessa terça-feira (12), no Bairro Jardim da Glória, um homem também foi ao encontro da ex para tirar satisfação, encontrou o atual namorado e o feriu com golpes de faca.

Contudo, a vítima conseguiu ser atendida e levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em BH. Já o autor das facadas foi morto a tiros pouco tempo depois, e o corpo foi encontrado no Bairro Novo Horizonte, em Vespasiano.