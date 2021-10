Round 6 supera Bridgerton e se torna a série mais assistida da Netflix

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Na noite desta terça-feira (12/10), a Netflix confirmou pelo Twitter que Round 6 tornou-se a série mais assistida da história da plataforma. "Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix", escreveu o perfil da empresa.

O tweet ainda traz o dado de que 111 milhões de usuários assistiram ao seriado coreano . “Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos”, escreveu a empresa.

A produção, que ainda está em alta no streaming , bateu a detentora anterior do título, Bridgerton . A série baseada nos livros de Julia Quinn foi vista por 82 milhões de lares na época do lançamento da 1ª temporada.

Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos. pic.twitter.com/7dDUzESEKt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 12, 2021

Em Round 6 , pessoas falidas e desesperadas por dinheiro são escolhidas para participar de um jogo de sobrevivência baseado em brincadeiras infantis, no qual competem por um prêmio em dinheiro.



Segunda temporada?

Embora o criador da série, Hwang Dong-hyuk , tenha dito recentemente que Round 6 não terá novos episódios, em uma outra entrevista, concedida ao jornal O Globo , ele disse já ter ideias para uma possível retomada.

“Se fizer [o segundo ano], será em cima da tentativa de Gi-hun ( Lee Jung-jae) em achar as pessoas que fazem parte do jogo, como o homem com quem ele brincou com o papel. Acho que ele tentaria encontrá-lo”, disse. “Há também a história do policial, se ele está vivo ou não. Mas são só ideias.”



Uma segunda temporada da série, no entanto, não está nos planos da equipe envolvida na produção.

"Eu não tenho planos muito bem desenvolvidos para uma sequência de Round 6", disse Hwang à revista americana Variety . "É um pouco cansativo só de pensar nisso. Mas se eu fizesse, com certeza não faria sozinho. Eu consideraria ter uma equipe de roteiristas e gostaria de ter vários diretores com experiências diferentes”.