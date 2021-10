Homem incendeia carro dentro de garagem de residência

TF Tim Filho - Especial para o EM

A garagem onde estava o carro foi completamente tomada pelo fogo - (crédito: Reprodução Super Canal)

Um carro pegou fogo dentro da garagem de uma residência na Rua Coronel Pedro Martins, conhecido como a "Rua do Correio", na área central de Caratinga. O incêndio ocorreu no fim da noite de quarta-feira (14/10). Enquanto o fogo consumia o carro, a vizinhança ficou assustada com o barulho das explosões que aconteciam dentro do carro em chamas.

O carro incendiado era um Toyota Corolla, que foi totalmente atingido pelas chamas. Os moradores da casa onde estava o veículo, inclusive o seu proprietário, permaneceram dentro da residência, muito assustados, enquanto durou o incêndio, esperando a chegada do Corpo de Bombeiros.



Dentro da residência estava uma senhora de 91 anos de idade, junto com sua cuidadora. Quando os Bombeiros chegaram ao local do incêndio, a idosa teve de ser retirada e levada ao hospital por uma ambulância do SAMU. Ela inalou fumaça tóxica, mas recebeu atendimento rápido e foi liberada.



O que mais impressionou as pessoas que assistiam ao incêndio - incomum, em um carro dentro da garagem de uma casa - era como o fogo teria atingido o veículo. Entretanto, quando a PM chegou, os militares relacionaram o incêndio a um outro fato ocorrido na manhã de quinta-feira, quando eles receberam denúncias de que um homem que teria tentado incendiar uma residência, em Caratinga, usando um galão de gasolina.



Esse mesmo homem foi flagrado pelas câmeras de segurança sentado próximo à garagem onde estava o carro incendiado. Nas imagens, foi possível ver este homem derramando uma substância líquida em um pedaço de pano, ateando fogo e provocando o incêndio.

O Sargento Da Silva informou que este homem, preso pela PM, estava em surto psicótico por abstinência de drogas. O homem não soube dizer aos policiais por que ele incendiou o carro nem porque tentou incendiar uma residência na manhã de quarta-feira.