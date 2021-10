Homem tenta enviar drogas para presídio escondidas na sola de chinelo

VP Vinicius Prates - Estado de Minas

(crédito: Divulgação/Ascom Sejusp)

Um homem foi pego no flagra nesta quinta-feira (14/10) tentando enviar drogas a um detento, escondidas na sola de um chinelo. O crime foi registrado na Penitenciária de Uberlândia I (Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga), onde 164 porções de substâncias semelhantes a K4, conhecida popularmente como maconha sintética, foram encontradas em um dos kits postais enviados a um detento.

Os materiais foram encontrados após uma revista minuciosa no objeto, que havia sido enviado através do pai do detento.

O procedimento de averiguação se tornou uma vistoria rotineira nas remessas recebidas através do Correios para os privados de liberdade. A identificação do objeto é possível graças ao olhar atento dos policiais penais, e também, do serviço de inteligência da unidade prisional.

Segundo o diretor da Penitenciária, Marcus Vinícius de Oliveira, as ocorrências aumentaram após o início dos envios via Sedex.

"Isso demanda mais atenção da equipe que realiza a vistoria. Por isso, o trabalho é realizado diariamente e conta com servidores preparados e atuantes, visando coibir toda e qualquer entrada de objetos proibidos", afirma o diretor.

O remetente das drogas teve o seu cadastro de visitação suspenso e o detento poderá sofrer sanções disciplinares.

A Penitenciária registrou a ocorrência e encaminhou os materiais para a Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais.