Militares resgatam cachorro que havia ficado preso em buraco que será piscina

VP Vinicios Prates - Estado de Minas

Cachorro foi avistado em buraco com aproximadamente 2 metros de profundidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Militares do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, tiveram uma missão um pouco 'diferente' na tarde desta quinta-feira (14/10): resgatar um cãozinho que havia ficado preso em um buraco.

A equipe do 7º Batalhão de Bombeiro Militar de Montes Claros foi acionada por volta das 12h por moradores do Bairro Canelas, que encontram o animal em perigo.



No local, o cachorro de médio porte foi avistado no interior de um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade, onde segundo as informações, futuramente será construída uma piscina.

Com a utilização de equipamentos de proteção individual e materiais específicos para salvamento de animais, o resgate do cachorro foi realizado em cerca de 40 minutos.

Em contato com os militares do corpo de bombeiros, foi informado que o animal apesar de agressivo, foi socorrido sem nenhum ferimento e, ao ser retirado e colocado em segurança, o cachorro fugiu, tomado rumo desconhecido.