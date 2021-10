Preso filho que tentou matar o pai, de 79 anos, a golpes de barra de ferro

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Crime aconteceu em Jacinto, na região do Jequitinhonha/Mucuri Mucuri - (crédito: Prefeitura de Jacinto/Divulgação)

Um homem, de 59 anos, que tentou matar o pai, de 79, com golpes de uma barra de ferro, em Jacinto, na região do Jequitinhonha/Mucuri, foi preso nesta sexta-feira (15/10), quando a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva. Ele será indiciado por tentativa de homicídio.

Segundo as primeiras investigações, a motivação para o crime está relacionada à antecipação da partilha de bens da vítima, que era exigida pelo suspeito, mesmo com o idoso gozando de boa saúde física e mental. A divisão patrimonial já havia sido feita com a mãe do suspeito, em meados dos anos 90.

Os ferimentos deixaram o idoso tetraplégico. Os policiais descobriram, também, que o acusado e dois irmãos teriam cometido outros crimes contra o pai, como furtos, apropriações indébitas, cárcere privado, falsificação de documentos, que foram utilizados para realizar saques em valores superiores a R$ 500 mil da conta da vítima, além da venda de bens móveis.

As investigações envolveram, além dos policiais de Jacinto, agentes da Polícia Civil de Almenara e Pedra Azul, uma vez que o suspeito tinha vários endereços na região do Vale do Jequitinhonha. descobriu-se, ainda, que o homem preso era procurado também na Bahia.