Ikebana Sogetsu Brasília: evento mistura exposição e workshop de arte asiática

RN Ronayre Nunes

A 34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília ocorre no CasaPark - (crédito: Divulgação)

Uma parte da grande história e variedade da arte asiática poderá ser conferida pelos moradores da capital federal durante todo este fim de semana. A 34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília reúne 28 expositores, que sob o tema “A Ikebana unindo os continentes”, apresentam 40 trabalhos feitos com flores e folhagens. Vale lembrar que o público ainda terá a chance de realizar uma participação mais ativa, já que o evento terá diversos workshops — e tudo gratuito.



O Ikebana é uma arte de composição floral histórica, que surgiu no Japão ainda no século VII e já conta com trabalhos no Brasil desde os anos 1930. Agregando flores e folhagens, a arte Ikebana aposta no senso de proporcionalidade e de volumetria, fundamentais na tradição japonesa, sendo que cada elemento traz um significado.

Para quem quiser tentar mergulhar no universo prático do Ikebana, o próximo workshop sobre o tema já ocorre neste sábado (16/10) das 13h às 15h, comandados pelas professoras Inês Rampon e Célia Gomes; e, das 19h às 21h, com Rodrigo Resende.

Mas é importante pontuar: o evento não se limita ao Ikebana e também tem atividades com vertentes artísticas como o Sumiê (pintura sobre papel), a caligrafia Shodô e até a arte postal Etegami.

Se interessou? Então confere os detalhes dos workshops no serviço abaixo e não se atrase: cada atividade tem apenas 10 vagas. E nem precisa levar material, o próprio evento disponibilizará o necessário para as aulas.























Serviço

34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília

Até 17 de outubro

Sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 12h às 20h

Praça Central do Casapark ( SGCV Lote 22)

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Horário dos workshops:

Workshop de Ikebana 1

Quando | Sexta-feira, 15/10

Horário | das 10h às 12h

Professoras | Filomena Kotaka e Célia Almeida

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Ikebana 2

Quando | Sexta-feira, 15/10

Horário | das 16h às 18h,

Professora | Sirlei Oliveira

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Ikebana 3

Quando | Sábado, 16/10

Horário | das 13h às 15h,

Professoras | Inês Rampon e Célia Gomes

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Ikebana 4

Quando | Sábado, 16/10

Horário | das 19h às 21h,

Professor | Rodrigo Resende

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Ikebana 5

Quando | Domingo, 17/10

Horário | das 13h às 15h,

Professor | Elder de Lima

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshops de Sumiê 1

Quando | Sexta-feira, 15/10

Horário | das 13h às 15h,

Professoras | Filomena Kotaka e Carmen Veloso

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshops de Sumiê 2

Quando | Sábado, 16/10

Horário | das 16h às 18h,

Professora | Filomena Kotaka

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Shodô

Quando | Domingo, 16/10

Horário | das 16h às 18h,

Professor | Kenzo Cavamura

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Etegami 1

Quando | Sexta-feira, 15/10

Horário | das 19h às 21h

Professora | Carmen Veloso

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento



Workshop de Etegami 2

Quando | Sábado, 16/10

Horário | das 10h às 12h

Professora | Carmen Veloso

Inscrição | Gratuita

Vagas | 10 vagas, por ordem de chegada

Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento