Família chega em casa e encontra cobra coral enrolada na porta

VL Vinicius Lemos - Estado de Minas

Cobra na porta impedia entrada dos moradores - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros foi chamado até uma casa em Patos de Minas para capturar uma cobra que estava enrolada na porta de uma casa e impedia a entrada das pessoas, que temia o animal. A ocorrência inusitada ocorreu na noite de domingo (17/10). Quase no mesmo horário, outra serpente foi capturada na cidade do Alto Paranaíba.



Inicialmente os militares foram chamados no Bairro Itamarati, onde uma cobra coral foi encontrada na porta de um imóvel. O receio da família era ser atacada enquanto tentasse abrir o local. Entretanto, não houve grandes problemas na retirada do animal do local.

Antes mesmo de finalizarem o primeiro chamado, os bombeiros receberam outra solicitação, dessa vez no Bairro Belvedere. Lá havia uma jiboia dentro de um galinheiro nos fundos da residência. O animal media cerca de 1,30m.

As cobras capturadas serão devolvidas ao habitat natural.

Os bombeiros orientam as pessoas para que, caso se depararem com animal silvestre ou peçonhento, não tentem capturá-los e acionem o 193.