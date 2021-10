Bicicletas compartilhadas alcançam 1.535 cadastros em 5 dias

RM Rafaela Martins

É preciso fazer um cadastro antes de utilizar as bicicletas - (crédito: Marcelo Ferreira)

As bicicletas compartilhadas caíram no gosto do brasiliense. Há sete dias, elas voltaram às ruas do Distrito Federal. Pontos importantes da capital como Parque da Cidade, Galeria dos Estados, Museu da República, Shopping Pátio Brasil e Santuário Dom Bosco possuem o serviço disponível. Neste momento, os usuários contam com 131 bicicletas espalhadas em 17 estações.

De acordo com a empresa responsável, Tembici, foram feitos 1.535 cadastros no aplicativo e realizadas 1.364 viagens entre 11 e 15 de outubro. O feriado de 12 de outubro foi o dia mais movimentado, com 758 corridas no total. As estações mais utilizadas até agora foram a do Parque da Cidade, a da 406 Sul e a da 209 Norte.

Quem pretende usar o serviço precisa fazer o cadastro primeiro. São necessários alguns dados como nome, e-mail, data de nascimento e registro de um cartão de crédito. Para retirar a bicicleta da estação, basta escolher o tipo de corrida no aplicativo, pagar pelo celular e liberar a bicicleta apontando o celular para o QR Code próximo ao guidão.

Ao terminar a corrida, é necessário devolver a bicicleta na estação. O serviço, que estava desativado desde março de 2020, ainda está em fase de teste.

Preços

A empresa disponibiliza, como modalidades de assinatura, os planos avulsos de 30 minutos (R$ 3,50) e diário (R$ 15), que pode ser usado por cinco horas (ou cinco viagens de 60 minutos).

Quem assinar o plano anual até o dia 31 deste mês vai ganhar um desconto de 50% no valor do plano anual. Mais informações estão disponíveis na página oficial do projeto.