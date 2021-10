Mãe de oito filhos faz sucesso nas redes após anunciar gravidez de gêmeos

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Mariana Arasaki, uma paulistana de 36 anos, está fazendo sucesso nas redes sociais nos útlimos dias. O motivo? A mulher é mãe de oito filhos e está a espera de gêmeos. Casada há 10 anos com o marido Carlos Arasaki, ela afirma que o maior sonho sempre foi ser mãe e ter uma família grande.

Os filhos formam uma "escadinha", tendo todos nascido de parto normal. A primogênita é Maria Philomena, de 9 anos, que depois de um tempo foi ganhando novos irmãos, Martin, 8, Maria Clara, 7, Maria Sophia, 6, Bernardo, 4, Margarida Maria, 3, Maria Madalena, 2, e Stella Maria, de 10 meses. Os gêmeos, João Pio e Josemaria, estão com previsão para nascerem em março de 2022.

Em entrevista ao Gshow, Mariana conta que a primeira filha chegou quando ela cursava a faculdade de direito, precisando parar os estudos para dar atenção maior a criança. “Ter filhos sempre foi um sonho meu e do meu marido, Carlos. Não sabíamos quantos filhos teríamos, mas sempre brinquei com ele que, no mínimo, seriam quatro para começar!”, relembra.

Recentemente, quando os oito filhos já ocupavam a rotina, um sangramento levou Mariana ao médico, descobrindo a gravidez dos gêmeos: “O sangramento me deixou muito apreensiva. No mesmo dia - já esperando pelo pior - fui ao consultório da minha médica, e ela anunciou que estava tudo bem e não havia só um bebê, mas, sim, dois!".

Ela conta que apesar do susto, ficou muito feliz com a novidade: Meu coração pulou de alegria, foi realmente emocionante demais ver os dois bebês na ultrassonografia”, finalizou.