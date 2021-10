Mulher surta após uso de drogas e é encontrada morta dentro de boate

VO Victória Olímpio

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma boate de Ipatinga, município de Minas Gerais, após ter um surto depois do uso de drogas e bebidas alcoólicas. Segundo informações da Polícia Militar, ao jornal O Tempo, ela tentou ainda agredir outras mulheres no local.

A casa noturna teria sido fechada pela madrugada, por volta das 3h40. Porém, três mulheres, que trabalham no local e costumam dormir nos fundos do estabelecimento, ficaram dentro da boate. O responsável pelo local, no entanto, informou que às 4h recebeu uma ligação delas, que contou sobre o estado da vítima.

Segundo ela, a mulher havia surtado depois do uso das drogas e teria agredido outra funcionária, além de quebrar um espelho e machucar o pé. Ela teria ainda tentado sufocar uma das mulheres, mas foi impedida e segurada no chão. Foi então que perceberam que ela havia perdido os sentidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local, mas a mulher já havia falecido. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e o caso ainda será investigado.