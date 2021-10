Juízas afegãs acolhidas no país serão hospedadas em Brasília

GB Gabriela Bernardes*

As sete juízas afegãs que chegarão nesta quarta-feira (20/10) ao Brasil após pedirem acolhimento ficarão hospedadas na Escola Superior de Defesa, órgão subordinado ao Ministério da Defesa, em Brasília. No total, o grupo conta com 26 pessoas.

A ação humanitária está sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Itamaraty e a Associação dos Magistrados Brasileiros. Os afegãos obtiveram o visto humanitário e foram resgatados por uma operação conjunta entre associações de classe nacionais e internacionais.

Entre os familiares das juízas há dois maridos que também trabalham como magistrados no Afeganistão. A primeira família chegou ao Brasil na segunda-feira (18), outra veio na terça (19) e as cinco restantes desembarcam hoje no país. Os voos que os trouxeram para o Brasil vieram da Turquia, da Macedônia do Norte e da Grécia.

O resgate faz parte de um pedido da Associação Internacional de Mulheres Juízas que buscava ajudar 270 mulheres que atuavam como magistradas no Afeganistão e buscavam países dispostos a acolhê-las.

O grupo receberá aulas de português, com professores da Universidade de Brasília (UnB), três vezes por semana, na ESD. Além disso, a AMB preparou um plano de atendimento aos recém-chegados, que inclui parcerias com planos de saúde, escolas, atendimento psicológico, entre outros serviços de assistência.

