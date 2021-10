Política afegã agradece a deputado britânico por salvar sua vida

AF Agence France-Presse

Shukria Barakzai deputada afegã - (crédito: Shag Marai/AFP)

Shukria Barakzai, uma deputada afegã e ex-embaixadora na Noruega, agradeceu emocionada, nesta terça-feira (19), a um deputado britânico por tê-la ajudado a fugir dos talibãs, e pediu ao Reino Unido que faça mais por seus compatriotas.



Durante uma sessão no Parlamento britânico sobre a rápida tomada do poder pelo movimento islamista, Barakzai explicou que temeu por sua vida quando os talibãs invadiram Cabul em agosto.



A deputada, que também é ativista pelos direitos das mulheres e sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2014, foi evacuada pelo Reino Unido quando os talibãs a procuravam e saqueavam sua casa.



"Você salvou minha vida", disse, com a mão sobre o peito, para Tom Tugendhat, presidente da comissão de Relações Exteriores e ex-oficial do Exército britânico que serviu no Afeganistão.



Assim como ele, muitos deputados intervieram ante o governo britânico após terem sido contactados diretamente por afegãos.



"É um enorme privilégio ter você aqui e estou muito agradecido de ter conseguido desempenhar um pequeno papel para fazer com que você estivesse aqui", respondeu o parlamentar.



Barakzai e outra ativista, Shaharzad Akbar, pediram ao Reino Unido e ao Ocidente que ajudem os afegãos que podem ser alvo de represálias dos talibãs.



Akbar, que presidia a Comissão Independente de Direitos Humanos no Afeganistão, explicou que, entre os 392 integrantes deste órgão, apenas seis receberam um visto do governo britânico e somente dois deles conseguiram chegar ao Reino Unido.



"Na minha experiência, alguns pequenos países de Europa fizeram mais", declarou Akbar por vídeo da Turquia, onde vive como refugiada.



O Reino Unido retirou mais de 15.000 pessoas durante a ponte aérea de Cabul nas duas semanas posteriores ao retorno dos talibãs ao poder em meados de agosto.