Banco do Brasil doa 100 mil reais ao grupo de refugiadas afegãs

TA Tainá Andrade

Juízas afegãs recebidas na Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, anunciou a doação de R$ 100 mil ao grupo de sete juízas afegãs e seus familiares que chegou ao Brasil nesta quarta-feira (20/10). O anúncio atendeu a um telefonema do presidente Jair Bolsonaro, com pedido para que o BB contribuísse com a acolhida das refugiadas.

O anúncio da doação ocorreu durante coletiva de imprensa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que se mobilizou para ajudar as juízas afegãs. Segundo Fausto Ribeiro, elas terão direito a uma conta no Banco do Brasil. O presidente da instituição financeira também anunciou um canal para mais contribuições. Quem quiser ajudar o grupo de refugiados pode fazer uma doação por meio de pix, o sistema de pagamento digital. O email é pix.nosporelas@fbb.org.br.

As sete juízas afegãs que receberam asilo no Brasil ficarão hospedadas em Brasília, na Escola Superior de Defesa. A ação humanitária está sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Itamaraty e a Associação dos Magistrados Brasileiros