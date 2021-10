Testes de covid são encontrados em geladeira com comidas de servidores

PG Portal Gerais*

O teste estava armazenado dentro da geladeira da cozinha da unidade de saúde Divinópolis - (crédito: Lohanna França/Divulgação)

Testes de coivid-19 foram encontrados dentro de uma geladeira misturados com alimentos de servidores no posto de saúde do Bairro Bom Pastor, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas. O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina e a prefeitura afirmou, nesta quarta-feira (20/10), que serão tomadas medidas administrativas.

O caso ganhou força nessa terça-feira (19/10), quando Lohanna França (Cidadania), vereadora e integrante da Comissão de Saúde, fez a denúncia publicamente durante uma reunião na Câmara Municipal. O tema surgiu em meio a um debate sobre a destinação do dinheiro da Vale, oriundo de acordo com o Estado como compensação aos danos em Brumadinho.

Alguns vereadores defendem que os R$ 15 milhões aos quais Divinópolis terá direito sejam usados principalmente para o calçamento de ruas, o que foi ironizado por Lohanna. “Gente, tinha gelo, que é usado para armazenar material biológico, guardado junto com sanduíche de funcionário... Mas a gente não precisa gastar mais nada que não seja calçamento. Isso é risco de contaminação”, afirmou.

Os casos foram constatados durante fiscalização de rotina na unidade de saúde na semana passada. Além dos testes, a vereadora também encontrou vazamento de esgoto no local utilizado para a escovação de dentes de pacientes odontológicos. “Dá, inclusive, ânsia de vômito quando são crianças escovando dentes”, relatou.



O ventilador foi retirado. “Restou apenas os buracos na parede. Mas não devemos gastar nada além de calçamento”, ironizou, mais uma vez. Além disso, há também danificações na estrutura, por exemplo, goteira em consultórios.

Os gelos artificiais também estavam na mesma geladeira na cozinha da unidade de saúde Divinópolis (foto: Lohanna França/Divulgação)

Procurada pela reportagem, a prefeitura disse hoje que os servidores não estão autorizados a armazenar alimentos no local de armazenagem de materiais, como medicamentos, kit reagente, remédios. Informou ainda que serão tomadas as medidas administrativas em relação ao servidor que esteja fazendo o armazenamento indevido.

Entretanto, os testes é que estavam na geladeira que fica na cozinha do posto de saúde e não o inverso.

Presidente da Comissão de Saúde, o vereador Zé Braz (PV) disse que na sexta-feira (22/10) haverá uma reunião com o secretário de Saúde, Alan Rodrigo da Silva, e que o assunto, dentre outras pautas, também será debatido.

Destinação da verba

A destinação da verba já repassada ao município ainda não foi comunicada oficialmente. Embora a vereadora defenda que parte seja para estruturar as unidade de saúde, o prefeito Gleidson Azevedo (PSC), em entrevista a uma rádio local, adiantou que o dinheiro deverá ser usado para calçamento.

“Quem irá determinar o dinheiro da Vale é o prefeito junto com alguns vereadores, praticamente todos, para poder destinar para fazer calçamento em bairros. Então, não perde tempo com audiência pública não, você só vai perder seu tempo”, declarou.

A realização da audiência pública foi sugerida pela vereadora. Ao criticar a destinação exclusiva para calçamento, Lohanna disse que não participa de “discussão em prefeitura em que três, quatro quarteirões de calçamento são dados a vereador para não criar caso”.

O líder do Executivo, vereador Edsom Sousa (Cidadania), rebateu a declaração da vereadora durante a reunião de ontem. “Quando o povo escutar que nós temos calçamento, vai ter fila”, afirmou.

Ao fundo, o vereador Rodrigo Kaboja (PSD) disse: “só três”.



Sousa, então, completou: “Não estou sabendo, tem um que já deu até número aqui, que quer três”.

Sem audiência

Em nota, a assessoria da prefeitura reafirmou que não haverá audiência.

“Não haverá audiência pública, sobre os R$ 15 milhões da Vale, é o Executivo que determina como será realizada a destinação. Para tanto foi decidido pelo prefeito que será realizado para calçamento poliédrico nos bairros periféricos em Divinópolis”.