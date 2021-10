PF cumpre mandados em operação que investiga tráfico de drogas em Viracopos

BL Bernardo Lima*

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (25/10) mandados de busca e apreensão no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na quinta fase da Operação Overload, que investiga o tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, esta etapa está mais centrada na apuração de crimes de lavagem de dinheiro, praticados por um dos investigados e seus familiares.

No total, foram 7 mandados de busca e apreensão cumpridos, expedidos pela Justiça Federal de Campinas, sendo cinco deles no Mato Grosso e dois em São Paulo. Chamada de Lavaggio II, a operação investiga uma família do Mato Grosso que, segundo a Polícia, usava a logística do Aeroporto de Viracopos para enviar remessas de grande quantidade de drogas para a Europa.

A corporação informou que já identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos, além da compra de joias, relógios, carros de luxo, apartamentos, empreendimentos imobiliários e uma fazenda.

Nesta fase, a investigação tenta aprofundar as apurações sobre os crimes de lavagem de dinheiro e identificar também outros envolvidos que tenham autorizado o uso de seus nomes para ocultar o esquema.

A Operação Overload foi deflagrada em 6 de oubtubro de 2020 e revelou um complexo esquema de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos. No esquema, estavam envolvidos empregados de empresas terceirizadas, de companhias aéreas, integrantes das Forças de Segurança Pública e estrangeiros em solo europeu.



