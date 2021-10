"Submissa, não!": noiva viraliza ao se recusar a repetir voto de casamento

RN Ronayre Nunes

Os votos do casamento de Inaiã Dias, em São Paulo, bombaram na internet porque a noiva se recusou a prosseguir com a leitura. A mulher viralizou por não prometer ser “submissa” ao marido.



A analista de recursos humanos de 31 anos, celebrou o casamento com o noivo no último dia 16 de outubro. Em um vídeo gravado pelos irmãos de Inaiã, é possível ver que o cerimonialista pede para que a mulher repita o tradicional "prometo te amar, cuidar de você, te respeitar e ser submissa". A última parte, contudo, foi rejeitada pela mulher: "Ser submissa, não!".

Arrancando risos e aplausos dos convidados, os próprios noivos também se entregam à gargalhada da posição bem sincera de Inaiã.

Noiva viraliza ao deixar bem claro que não será “submissa” ao marido! Jura que ainda tem esse tipo de fala nos casamentos? #viralizou pic.twitter.com/oE6oVVgWpm — Marcos Aurélio (@marcosaureliose) October 25, 2021

Vale lembrar que a Princesa Diana, em 1981, também tirou uma expressão parecida durante o casamento com o Príncipe Charles — em inglês, os votos prometem "love, cherish and obey" (com tradução como “amar, cuidar e obedecer”), a princesa não repetiu o "obey". Nos próximos casamentos reais, Kate Middleton e Meghan Markle também ignoraram o termo.

Explicação

Em entrevista ao portal g1, Inaiã explicou a razão da negativa: "Acho que a palavra submissa, do jeito que eu conheço e está no dicionário, não deveria mais ser usada nos dias de hoje, quando a mulher trabalha, é independente e busca no casamento uma parceria. Eu tinha visto várias cerimônias de casamento, mas nunca tinha ouvido nada semelhante. Então, quando eu ouvi no meu casamento, tomei um choque e não segurei a espontaneidade e falei."

A mulher ainda explicou que se surpreendeu com a repercussão do vídeo, mas que no dia da festa, não foi algo que atrapalhou a celebração.

“Depois da celebração, o cerimonialista explicou que ele quis dizer que a submissão era uma caminhada junto um com o outro. Eu entendi o ponto de vista dele, mas não concordei inteiramente. Acho que de fato precisa ter respeito, amor e parceria, mas os tempos são outros e certas palavras estão fora do tempo", concluiu Inaiã.