Líder religioso passa mal e morre; pai descobre e também não resiste

HD Helena Dornelas*

Os dois foram enterrados no cemitério na cidade de Mairinque, no último domingo (24/10) - (crédito: Reprodução arquivo pessoal )

O pastor e líder da Igreja Evangélica Novo Israel, Eduardo Dias, de 45 anos, passou mal em um evento e acabou morrendo na noite do último sábado (23/10). O pai dele, João Dias, teve uma parada cardíaca ao ser informado da morte do filho, e também não resistiu. O caso ocorreu na cidade de São Roque, em São Paulo.

Pouco tempo antes de passar mal, Eduardo realizava um culto para casais. Ao sair do altar, ele foi para a cozinha da igreja, onde desmaiou. O pastor foi levado para a Santa Casa da cidade, mas acabou não resistindo. A causa da morte não foi divulgada.

O pai do pastor, João Dias, foi ao hospital encontrar o filho, mas acabou tendo uma parada cardíaca ao ser informado sobre o falecimento. Ele foi socorrido, mas também não resistiu. Os dois foram enterrados no cemitério na cidade de Mairinque, no último domingo (24/10).

A Igreja Evangélica Novo Israel lamentou a perda nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori