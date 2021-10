Funcionário de supermercado morre após queda de elevador no Rio de Janeiro

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Um jovem de apenas 24 anos morreu no último sábado (24/10) após um acidente em um elevador na sede do mercado Rede Economia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do estado ao portal G1, ocorreu uma tentativa de resgate, mas Lucas Matheus Teixeira Vieira não resistiu aos ferimentos.



As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pela polícia. A 35ª DP (Campo Grande) instaurou o inquérito que vai esclarecer o caso. Segundo a Polícia Civil ainda ao portal, será feita uma perícia no local.

Pelas redes sociais, a empresa lamentou a morte de Lucas Matheus. Leia na íntegra: