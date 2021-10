Operação investiga fraude de pregões eletrônicos de móveis do DNIT

CB Correio Braziliense

Na manhã desta terça-feira (26/10), a Polícia Federal deflagou a Operação Burolano, que investiga fraudes em pregões eletrônicos. Esse esquema estaria sendo utilizado para compra de móveis pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT).

A PF expediu 22 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Além desses mandatos, há outro de sequestro de bens e valores na ordem de R$ 12 milhões.

A investigação, que teve início em 2020, revelou um esquema de pregões eletrônicos e superfaturamento na compra de mobiliário para diversos órgãos públicos realizados pelo DNIT. Os crimes, que aconteceram entre 2016 e 2017, configuram a possível existência de um cartel entre empresas que participam de licitações públicas.

O baixo número de fornecedores no mercado foi um fator crucial para o sucesso do cartel. Outros fatores importantes foram o alto índice de desclassificação de concorrentes das empresas e o baixo número de lances, diminuindo, assim, a competitividade entre as empresas.