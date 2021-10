Embaixada dos EUA anuncia novas vagas para emissão de vistos ainda em 2021

ME Maria Eduarda Cardim

Porta-voz da embaixada dos EUA em Brasília, Tobias Bradford - (crédito: Maria Eduarda Cardim/CB/DA.PRESS)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil confirmou, nesta terça-feira (26/10), a liberação da entrada de brasileiros no país partir de 8 de novembro, desde que estejam completamentes vacinados e apresentem teste negativo para covid-19 até três dias antes do embarque. Além disso, diante da abertura, a embaixada diz que abrirá novas vagas para emissão de vistos ainda em 2021, diante da demanda represada.



O pedido para agendamentos de emissão de vistos estava fechado desde maio de 2020. A marcação de alguns tipos de vistos, como para estudantes, jornalistas e para pessoas que apresentassem exceção de interesse nacional, passou a ser permitida a partir de maio deste ano.

"Entendemos que a demanda vai ser grande. Todas as equipes consulares vão fazer o máximo para abrir mais vagas para entrevistas. Os solicitantes devem sempre verificar com o site do agendamento de vistos a disponibilidade de vagas para entrevistas", informou nesta terça-feira (26/10) o porta-voz da embaixada dos EUA em Brasília, Tobias Bradford.

Ele também recomenda seguirem as redes sociais da embaixada e dos consulados para saberem novidades do agendamento de visto. "Nos entendemos bem a importância dessas viagens para os nossos amigos brasileiros e também é um assunto de grande importância para os Estados Unidos", ressaltou.

Regras

Para entrar nos Estados Unidos, a partir de 8 de novembro, os brasileiros devem estar completamente vacinados e devem apresentar também um teste negativo de covid-19 até três dias antes do embarque.

Crianças e adolescentes até 17 anos não precisam comprovar a vacinação, mas precisam apresentar o teste negativo de covid-19 antes do embarque. A embaixada americana indicou que alguns tipos de testes serão aceitos.

Os viajantes devem procurar mais informações com as companhias aéreas ou através do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Todas as vacinas contra a covid-19 aprovadas para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão aceitas no embarque para os Estados Unidos. Dessa forma, todas as vacinas utilizadas no Brasil (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer e Janssen) estão liberadas.