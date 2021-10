Jovem é esfaqueada após briga no WhatsApp em Minas Gerais

LF Lélis Félix - Estado de Minas

(crédito: reprodução )

Uma briga durante uma conversa no aplicativo de mensagens WhatsApp terminou em facadas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O fato aconteceu na Travessa Santa Efigênia, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na noite desta segunda-feira (25/10)

A vítima, uma jovem de 23 anos, relatou que, antes do ocorrido, estava discutindo com a agressora, de 20 anos, no WhatsApp.



Depois de alguns minutos, a agressora teria ido até a casa da vítima. Armada com uma faca, ela partiu pra cima dela e desferiu alguns golpes. Eles atingiram o ombro direito, o antebraço e o pescoço da vítima.



Na tentativa de separar a briga, uma testemunha, de 45 anos, interviu e tomou a faca da agressora, porém sofreu um pequeno corte na mão esquerda.



Uma equipe do SAMU socorreu a vítima para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Durante os rastreamentos, a suspeita foi localizada e presa, também no Bairro Nossa Senhora Aparecida.



A mãe da suspeita disse que a filha apresenta transtorno bipolar e esquizofrenia.