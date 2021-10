Menores de 18 não precisarão de vacina para entrar nos EUA; veja regras

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Dabuel Slim/AFP)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil apresentou, nesta terça-feira (26/10), as novas regras necessárias para a entrada de brasileiros no país. O ingresso de estrangeiros nos EUA está liberado a partir de 8 de novembro desde que estes estejam completamente vacinados e apresentem teste negativo para covid-19 até três dias antes do embarque. Menores de idade, contudo, não precisarão comprovar a vacinação, apenas o teste negativo.



A embaixada americana indicou que alguns tipos de testes serão aceitos, mas não especificou quais. Os viajantes devem procurar mais informações com as companhias aéreas ou através do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

"A melhor fonte de informação é o CDC. Vários testes são válidos. O ideal é entrar em contato com a companhia aérea porque eles que vão informar o viajante, já que precisam verificar essa entrada, mas vamos aceitar testes rápidos, testes RT-PCR", disse hoje o chefe da seção consular da embaixada americana de Brasília, Antonio Agnone.

Além disso, a embaixada americana confirmou que todas as vacinas contra a covid-19 aprovadas para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão aceitas no embarque para os Estados Unidos. Dessa forma, todas as vacinas utilizadas no Brasil (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer e Janssen) estão liberadas.

Até mesmo quem tomou a primeira dose de uma vacina e segunda de outro imunizante poderá entrar no país. No Brasil, algumas pessoas receberam doses de fabricantes diferentes. Foi o caso das grávidas, que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e completaram o esquema vacinal com a segunda dose da Pfizer.

Para comprovar a vacinação, o viajante deve levar o registro da imunização em papel ou de forma digital, desde que tenha sido emitido por uma fonte oficial e contenha nome, data de nascimento, qual vacina foi aplicada e a data de aplicação das doses.

Vistos

Além de liberar a entrada de brasileiros, a embaixada americana anunciou que abrirá novas vagas para emissão de vistos ainda em 2021, diante da demanda represada.

O agendamento de emissão de vistos estava fechado desde maio de 2020. A marcação de alguns tipos de vistos, como para estudantes, jornalistas e para pessoas que apresentassem exceção de interesse nacional, foi permitida a partir de maio deste ano.

Agora, a partir de 8 de novembro, o processo para retirada de vistos fica regularizado e novas vagas para entrevistas devem ser abertas ainda em 2021.