Anvisa identifica erro em documentação da vacina em spray contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, na tarde desta terça-feira (26/10), em consulta ao Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (Incor/USP) sobre o pedido de avaliação da proposta de pesquisa clínica para a vacina em spray contra a covid-19, verificou que a documentação foi encaminhada por uma via de submissão equivocada, "o que inviabiliza a aprovação por parte dos especialistas responsáveis".

"Assim que o erro foi identificado, a Anvisa entrou em contato imediatamente com o Incor/USP para os esclarecimentos necessários e correção do equívoco", informou a nota da Agência.

No comunicado, a Anvisa disse que ainda não recebeu o protocolo com os primeiros dados e documentos sobre a vacina contra a covid-19 em formato de spray. "O produto está em fase de desenvolvimento por pesquisadores da Universidade de São Paulo e foi apresentado apenas em uma reunião com a Agência, realizada no último dia 19 de outubro", destacou.

De acordo com a apresentação técnica feita pelos pesquisadores na última semana, "o projeto está em fase pré-clínica e ainda não cumpriu com as etapas de pesquisa necessárias para o teste em pessoas", acrescentou órgão.