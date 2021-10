CPI da Covid: adendo a relatório pede indiciamento de governador do AM

JV Jorge Vasconcellos

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), incluiu, em adendo ao relatório final das investigações, pedidos de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do ex-secretário de Saúde Marcellus Campêlo. A inclusão dos nomes foi pedida pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), em razão do colapso do sistema de saúde no estado, em janeiro deste ano. A comissão está reunida, nesta terça-feira (26/10), para votar o relatório final.

A nova versão do parecer pede o indiciamento de 78 pessoas físicas, entre as quais o presidente Jair Bolsonaro, e de duas empresas — a Precisa Medicamentos e a VTCLog, suspeitas de irregularidade em contratos com o Ministério da Saúde para, respectivamente, a compra de vacinas e a logística da distribuição de imunizantes. Na versão anterior do texto, eram 68 os alvos de pedidos de indiamento.

Bolsonaro é alvo de pedido de indiciamento por nove crimes no relatório final da CPI: prevaricação, charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo); crimes contra a humanidade (nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos).